В Ивановской области отменён режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности в Ивановской области действовал более двух суток, с 4:31 12 июля.Во вторник, 14 июля, в 22:27 по московскому времени в Ивановской области был объявлен отбой режима беспилотной опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии