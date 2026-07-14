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Ивановские новости

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В Ивановской области отменён режим беспилотной опасности

В Ивановской области отменён режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности в Ивановской области действовал более двух суток, с 4:31 12 июля.Во вторник, 14 июля, в 22:27 по московскому времени в Ивановской области был объявлен отбой режима беспилотной опасности.

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