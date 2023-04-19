«Сиэтл» одержал победу в дебютном матче в плей-офф НХЛ, обыграв «Колорадо». Грубауэр отразил 34 броска из 35

«Кракен» вступил в НХЛ в 2021 году, а в этом сезоне впервые вышел в плей-офф. Первую шайбу клуба в розыгрышах Кубка Стэнли записал на свой счет форвард Эели Толванен (назван третьей звездой матча).
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