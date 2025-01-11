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Пожар в Калифорнии из-за корюшки? А тушили его из дизайнерских сумок?

Пожар в Калифорнии из-за корюшки? А тушили его из дизайнерских сумок?

Давайте для начала посмотрим на то, что там произошло, так сказать, из космоса.

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