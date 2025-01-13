В Хабаровске окончено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшейся реализацией немаркированной табачной и алкогольной продукции

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю весной 2023 года задержали двоих уроженцев ближнего зарубежья, которые занимались незаконной реализаций алкогольной и табачной продукции.