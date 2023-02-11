Эксперт "Лаборатории Касперского" Голованов рассказал о самых необычных командировках за рубеж

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов регулярно отправляется за рубеж, - его услугами интересуются различные компании со всего мира, которые столкнулись с киберугрозами: кражей денег, информации, утечками, вирусами и так далее.
Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов регулярно отправляется за рубеж, - его услугами интересуются различные компании со всего мира, которые столкнулись с киберугрозами: кражей денег, информации, утечками, вирусами и так далее.
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