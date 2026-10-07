Противостояние Тохтамыша и Тамерлана, акт второй: союзники Монголы, изображение первой четверти XIV века из «Джами ат-таварих» Рашида ад-ДинаНа распутьеВ предыдущей статье Противостояние Тохтамыша и Тамерлана, акт первый: взгляд из Турана речь шла о некоторых аспектах государственного строительства в созданной Тимуром державе, о его пусть непоследовательных, но эф.