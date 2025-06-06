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Царьград

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Русские силы ПВО сбили 25 дронов: атака на Курскую АЭС предотвращена

Русские силы ПВО сбили 25 дронов: атака на Курскую АЭС предотвращена

Русские силы ПВО успешно уничтожили 25 беспилотников, атакующих близ Курской АЭС. Обломки дронов повредили объекты в Курской области.

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