Гендиректор WADA заявил, что Валиевой пожертвовали

Он призвал ужесточить наказание для окружения юных спортсменов.фото: facebook.com/RusOlympicCommittee (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ)--> Российской фигуристкой Камилой Валиевой пожертвовали ради защиты других лиц, давших ей запрещённый препарат, заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.
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