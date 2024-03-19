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Гендиректор WADA заявил, что Валиевой пожертвовали

Гендиректор WADA заявил, что Валиевой пожертвовали

Он призвал ужесточить наказание для окружения юных спортсменов.фото: facebook.com/RusOlympicCommittee (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ)--> Российской фигуристкой Камилой Валиевой пожертвовали ради защиты других лиц, давших ей запрещённый препарат, заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

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