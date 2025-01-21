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Депутат ЕП от Дании нецензурно ответил Трампу, что Гренландия не продается

Депутат ЕП от Дании нецензурно ответил Трампу, что Гренландия не продается

Депутат Европарламента Вистисен нецензурно ответил на притязания Трампа по Гренландии.Вистисен назвал Гренландию неотъемлемой частью Дании, призвав Трампа отстать от острова.

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