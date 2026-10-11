Челябинский суд оставил в СИЗО фигуранта дела о хищении 1 млн рублей

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отклонила жалобу обвиняемого по делу о хищении более 1 млн рублей у покупателей магазина «ПросторПротехно», оставив его в СИЗО до 14 ноября 2026 года.
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