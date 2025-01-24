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На защите гласности: на выборах в Белоруссии будут наблюдатели из 40 стран

На защите гласности: на выборах в Белоруссии будут наблюдатели из 40 стран

Государственная система Белоруссии подготовлена к спокойному проведению выборов, заявил «Известиям» депутат палаты представителей Национального собрания республики, член постоянной комиссии по международным делам Александр Шпаковский.

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