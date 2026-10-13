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Аргументы недели

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Как советский офицер спас жизнь Ким Ир Сену

Как советский офицер спас жизнь Ким Ир Сену

Это случилось 1 марта 1946 года в Пхеньяне. Глава временного северокорейского правительства Ким Ир Сен выступал на митинге на привокзальной площади, когда кто-то из толпы бросил в сторону трибуны гранату.

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