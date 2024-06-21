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Памятник на могилу: что нужно знать и учитывать родственникам усопшего для достойной памяти

Памятник на могилу: что нужно знать и учитывать родственникам усопшего для достойной памяти

Памятник на могилу: что нужно знать и учитывать родственникам усопшего для достойной памяти Татьяна Соломон  В скорбные минуты прощания с близким человеком хочется сделать все возможное, чтобы достойно почтить его память.

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