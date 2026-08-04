Путин подписал закон об исключении из закона упоминаний об отсталости

Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о социальной поддержке детей-сирот. Из документа исключены упоминания о формах умственной отсталости, но гарантии для детей-сирот остаются без изменений.
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