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  • С С
    Пшёл вон!Александр Ревва п...
  • Роза Семиренко
    Так она же сама просила признать ее инагентом?! Так нужно просто удовлетворить ее просьбу, а не обсуждать этот вопрос...В Госдуме прокомм...
  • tsan tsan
    Госдуме больше делать нечего, чем комментировать, что будет с Пугачёвой ?В Госдуме прокомм...

Актер Никита Кологривый после выхода из спецприемника высказала о теракте в «Крокусе»

Актер Никита Кологривый после выхода из спецприемника высказала о теракте в «Крокусе»

Кологривый после освобождения написал пост о теракте в Крокусе» Больше новостей в сюжете: Теракт в «Крокусе» Никита Кологривый, звезда «Слово пацана» после выхода из ИВС прокомментировал теракт в «Крокусе».

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