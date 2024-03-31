Актер Никита Кологривый после выхода из спецприемника высказала о теракте в «Крокусе»

Кологривый после освобождения написал пост о теракте в Крокусе» Больше новостей в сюжете: Теракт в «Крокусе» Никита Кологривый, звезда «Слово пацана» после выхода из ИВС прокомментировал теракт в «Крокусе».
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