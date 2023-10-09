Популярные «параллельные» машины за месяц подорожали на 100 тыс. рублей. Актуальные цены на Kia Sportage, Volkswagen Tiguan L и Mazda CX-4

С началом октября официальные дилеры принялись активно повышать стоимость автомобилей: прибавили кроссоверы Haval и Geely, подорожала Lada Vesta, а повышение цен Kaiyi и BAIC и вовсе измеряется сотнями тысяч рублей.
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