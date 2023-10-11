Из бюджета выделят деньги на создание органов МВД в новых регионах

В проекте федерального бюджета заложены дополнительные средства на формирование территориальных органов МВД в новых регионах, сообщил замдиректора Департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Минфина Дмитрий Воронцов на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 11 октября.