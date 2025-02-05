Spiegel: ФРГ открыта для идеи размещения сил НАТО в Гренландии из-за Трампа

Предложение рассмотреть идею о размещении сил НАТО в Гренландии на фоне притязаний на этот остров президента США Дональда Трампа поддержало правительство Германии, сообщил 4 февраля немецкий журнал Der Spiegel.
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