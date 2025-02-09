Приятный бонус для работающих – рабочую неделю могут сократить на час: законопроект еже представлен в Госдуме Ольга БезродняяГлава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) представил новый законопроект о сокращенной на час рабочей неделе накануне выходных дней.