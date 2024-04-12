В ДНР указали на подавляющее превосходство российской артиллерии в Часовом Яре

В Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР) не происходят артиллерийские дуэли между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и российскими войсками ввиду подавляющего превосходства артиллерии армии России.
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