Рекнструкцию сквера "Крылья Сибири" в Новосибирске закончат к майским праздникам

Зимой в сквере на Орджоникидзе будет установлена новогодняя иллюминация.Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в своём телеграм-канале, что полная реконструкция сквера "Крылья Сибири" будет завершена до майских праздников 2024 года.