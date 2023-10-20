Рекнструкцию сквера "Крылья Сибири" в Новосибирске закончат к майским праздникам

Зимой в сквере на Орджоникидзе будет установлена новогодняя иллюминация.Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в своём телеграм-канале, что полная реконструкция сквера "Крылья Сибири" будет завершена до майских праздников 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии