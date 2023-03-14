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Певица Жасмин призналась в обмане членов жюри шоу «Маска» на НТВ

Певица Жасмин призналась в обмане членов жюри шоу «Маска» на НТВ

Заслуженная артистка России Жасмин пряталась в костюме Пиковой Дамы в шоу «Маска» на НТВ. Певице долго удавалось вводить в заблуждение членов жюри, которые не сразу смогли раскрыть ее личность.

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