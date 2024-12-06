Пагубность привычки: Астраханцы в среднем тратят до 10% зарплаты на алкоголь и табак

А что делать, если у нас - одна из самых низких стоимостей «вредного» набора в России. В последнее время многие аналитические и опросные центры задались целью выяснить, насколько россияне подвержены вредным привычкам.
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