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Брекеты или элайнеры: как выбрать систему исправления прикуса

Неправильный прикус часто воспринимают исключительно как эстетическую проблему. Однако неровное положение зубов и смещение челюстей напрямую влияют на здоровье всей зубочелюстной системы: приводят к неравномерной нагрузке на эмаль, повышенной стираемости, перегрузке височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и сложностям с гигиеной, провоцирующим кариес и воспаление десен.

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