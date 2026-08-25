Брекеты или элайнеры: как выбрать систему исправления прикуса

Неправильный прикус часто воспринимают исключительно как эстетическую проблему. Однако неровное положение зубов и смещение челюстей напрямую влияют на здоровье всей зубочелюстной системы: приводят к неравномерной нагрузке на эмаль, повышенной стираемости, перегрузке височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и сложностям с гигиеной, провоцирующим кариес и воспаление десен.