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Посольство: политизация крушения МН17 не дала провести тщательное расследование

Посольство: политизация крушения МН17 не дала провести тщательное расследование

Высокая степень политизации дела о катастрофе самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году, не позволила провести полные и независимые международные расследования.

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