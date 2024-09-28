«ДП»: ВС РФ ударили по ПВД офицеров ВСУ в ресторане в Доброполье

В ночь с 27 на 28 сентября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по военным объектам ВСУ в Доброполье, в том числе по ресторанному комплексу «Люкс», который использовался в качестве временной базы сил специальных операций (ССО).
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