15.02.2025 года учащиеся и педагоги УО ´Бобруйский государственный технологический колледж´ приняли участие в митинге, посвященному 36-й годовщине вывода советских войск из АфганистанаЕжегодно в Беларуси 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов.
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