15.02.2025 года учащиеся и педагоги УО ´Бобруйский государственный технологический колледж´ приняли участие в митинге, посвященному 36-й годовщине вывода советских войск из АфганистанаЕжегодно в Беларуси 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов.