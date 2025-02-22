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Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 75 боеприпасов, 22 февраля сообщает пресс-служба управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале.

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