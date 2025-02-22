Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 75 боеприпасов, 22 февраля сообщает пресс-служба управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале.
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