В Виноградовском округе продолжат ремонт Дома культуры

Работы по восстановлению важного для поселка Березник здания 1976 года постройки начались в прошлом годуО том, что ремонт продолжится, сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский в своём телеграм-канале.
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