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Овечкин о серии с «Рейнджерс»: «Всем в «Вашингтоне» нужно играть лучше, если хотим добиться успеха. Мы в одной лодке. Мы молодая команда, но у нас есть опыт»

«Кэпиталс» уступают со счетом 0-2 в серии первого раунда Кубка Стэнли. После второго матча главный тренер команды Спенсер Карбери высказался относительно игры капитана «Вашингтона»: «В первых двух играх выглядел немного неважно».

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