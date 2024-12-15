Режиссер Максим Башорин: «Мои герои – пацаны 90-х, что хотели танцевать»

Режиссер Максим Башорин, чей фильм «ЮДИ: Танец в темноте» открывает программу XI Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days), рассказал, что его картина – это дань уважения родному Томску, где есть люди, которые снимают кино и танцуют.