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Режиссер Максим Башорин: «Мои герои – пацаны 90-х, что хотели танцевать»

Режиссер Максим Башорин: «Мои герои – пацаны 90-х, что хотели танцевать»

Режиссер Максим Башорин, чей фильм «ЮДИ: Танец в темноте» открывает программу XI Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days), рассказал, что его картина – это дань уважения родному Томску, где есть люди, которые снимают кино и танцуют.

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