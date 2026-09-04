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Центр «Микрохирургия глаза» имени Фёдорова отмечает 40-летие

Центр «Микрохирургия глаза» имени Фёдорова отмечает 40-летие

По данным Правительства России, 3 сентября 2026 года в Москве пройдут торжественные мероприятия к 40-летию Национального медицинского исследовательского центра «Межотраслевой научно-технический комплекс „Микрохирургия глаза“ имени академика С.

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