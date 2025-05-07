Врач Блажко: при стремительных родах в метро нельзя перерезать пуповину

Москвичка родила сына на станции метро «Чистые пруды». Ей повезло, что рядом оказались два медика. Чем в таком случае могли бы помочь люди без медицинского образования и что делать, если у прохожего случился сердечный приступ, рассказала ведущей 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии