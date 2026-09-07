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Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Дагестана Федором Щукиным поручил уделить особое внимание пострадавшим от наводнения жителям республики.

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