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Цены на куриные яйца проанализирует ФАС

Цены на куриные яйца проанализирует ФАС

Служба выяснит, как формируются цены на выпускаемую продукцию ФАС РФ направила в свои территориальные органы поручение с требованием проанализировать ценообразование на куриные яйца, сообщается на сайте ведомства.

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