Какой церковный праздник 10 июля 2024 года

Какой православный праздник 10 июля 2024 года по церковному календарюПреподобный Сампсон Странноприимец КонстантинопольскийСвятой Сампсон (Σαμψών) родился в Риме, в семье богатых, но благочестивых и добродетельных родителей.
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