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Пелагея раскрыла детали своих отношений с дочкой

Пелагея раскрыла детали своих отношений с дочкой

Певица Пелагея Ханова поделилась подробности своих отношений с дочерью Таисией. Как сообщает Super.ru, 40-летняя артистка посетила с девочкой премьеру фильма «Как Иван в сказку попал».

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