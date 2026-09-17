Ракета неизвестного типа превратила в обломки истребитель F-15 в небе над Йеменом Истребитель F-15, принадлежащий военно-воздушным силам Саудовской Аравии, был сбит средствами противовоздушной обороны вооруженных сил правительства "Ансар Аллах" (хуситы).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Поражение Киева б...
- Взрыв над Тулой 1...
- Взрыв над Тулой 1...
Удар по российскому ВПК: Узбекистан променял Су-30 на китайский J-10Kun.uzKun.uz
Узбекистан сменил поставщика боевых истребителей, выбрав китайские машины вместо российских. Эксперт раскрыл, что сыграло решающую роль.
Узбекистан отказался от российских истребителей Су-30СМ в пользу китайских J-10CE. Шесть боевых машин уже поступили в состав ВВС страны. Обозреватель Руслан Рамазанов в публикации объяснил этот выбор финансовыми причинами — стоимость китайского самолёта оказалась заметно ниже российской альтернативы. Решение принималось после сравнения ценовых предложений двух стран, и ценовой фактор оказался определяющим.
Экспортная стоимость J-10CE оценивается примерно в 40–50 млн долларов за единицу. Российский тяжёлый истребитель Су-30 обходится зарубежным покупателям в 50–60 млн. Разница в 10 млн на каждый самолёт при закупке шести машин даёт потенциальную экономию около 60 млн долларов. Точная стоимость узбекского контракта официально не раскрывается. Все приведённые цифры опираются на оценки Kun.uz, а не на документы сторон.
Китайская сторона дополнительно предложила пакеты логистической поддержки для обслуживания самолётов. По словам Рамазанова, они способны снизить совокупные затраты на жизненный цикл истребителя на 30–40%. Выгода от выбора китайской машины не ограничивается ценой закупки — эксплуатация J-10CE также обещает быть дешевле в долгосрочной перспективе. Для заказчика это означает, что экономический эффект растягивается на весь срок службы парка, а не только на момент сделки.
шеф-пилот ОКБ Сухого объяснил, за счёт чего новейший истребитель пятого поколения останется востребованным на десятилетия,
«Найдите того, кто слил»: дом генерала-майора Груниса атаковали прицельно
16 сентября стало известно о смерти генерал-майора, командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, «Маршала Победы», как называл его президент РФ Владимир Путин, Героя России Антона Груниса (позывной «Грозный»). Он освобождал Константиновку, участвовал в боях за Бахмут.
«Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет блестяще», — так его охарактеризовал Владимир Путин.
«Один из самых уважаемых мной генералов на СВО, человек, принципы которого были непоколебимы, настоящий мужчина, истинный офицер и большой патриот своей Родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис „Грозный‟, к глубокому сожалению, ушёл в мир иной. Ушёл героем, выполнившим свой священный долг! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Антона!» — написал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в телеграм-канале.
Журналист Анастасия Кашеварова в своём телеграм-канале написала, что по её данным, в ночь на 13 сентября украинские дроны целенаправленно атаковали дом, в котором жил Грунис.
«2 ударных крыла FP-1 прилетели в его дом. Били прицельно. Знали куда и когда бить… Тот факт, что противник знал, куда и когда бить, говорит о том, что был слив. Враги есть и среди так называемых „своих‟. За деньги или какой-то интерес, но фронт лишился одного из сильнейших комбригов», — пишет Кашеварова.
По её словам, со ссылкой на одного из командиров 4-й бригады, «Грозный» всегда говорил правду на всех совещаниях.
«Он всегда говорил правду на совещаниях, тыкал в карту пальцем так, что она рвалась, доказывая ложность отчётов», — отметила Кашеварова.
Она подчеркнула, что подразделении не было «никакого солдафонства, никакой уставщины, главное — результат». Бойцы со своими командирами добивались успехов на самых сложных участках фронта.
«Это был настоящий офицер, который выступал против левых отчётов. Каждая ложь в отчёте — это гибель бойцов. И если в твоём подразделении мало потерь — это не значит, что ты не воюешь, это значит, что ты дорожишь бойцами и выстраиваешь эффективную работу… Знаю, что Грунису предлагали идти начштабом 3-ой армии. А он всё боялся, а как же его ребята? Кому отдадут бригаду? А вдруг придёт человек и начнёт рушить выстроенную систему. Какая система? Уникальная. 4-ка и Спецназ „Ахмат‟ — это всё бывший второй армейский корпус, а ныне третья армия. Это одни из самых результативных подразделений, я уж даже иной раз путалась, кто из них кто», — отметила журналист.
«Ребята, 4-ка и Спецназ „Ахмат‟, соболезную вашей утрате вашего настоящего боевого товарища. Найдите того, кто слил», — резюмировала Кашеварова.
В конце августа указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору Грунису Антону Феликсовичу было присвоено звание Героя России.