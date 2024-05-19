Бастрыкин поручил дать правовую оценку уголовному преследованию Бортникова и Золотова Украиной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования украинскими правоохранительными органами высокопоставленных российских офицеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии