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Девелопер Гусева: площадь многоквартирных домов на Кавказе выросла на 51% за год

Девелопер Гусева: площадь многоквартирных домов на Кавказе выросла на 51% за год

В июне 2024 года суммарная площадь строящихся многоквартирных домов в российских регионах (без учета Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) составила 76,8 млн квадратных метров (+17% к июню 2023-го).

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