Девелопер Гусева: площадь многоквартирных домов на Кавказе выросла на 51% за год

В июне 2024 года суммарная площадь строящихся многоквартирных домов в российских регионах (без учета Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) составила 76,8 млн квадратных метров (+17% к июню 2023-го).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии