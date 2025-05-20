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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Анонсирован официальный артбук Clair Obscur: Expedition 33** Pix’n Love, и...

Анонсирован официальный артбук Clair Obscur: Expedition 33Pix’n Love, известный издатель книг по видеоиграм, совместно с разработчиками из студии Sandfall и издателем Kepler объявили о выпуске официального артбука Clair Obscur: Expedition 33.

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