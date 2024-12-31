Александр Лившиц: «Воспитывать будущих строителей в 2025 году - приоритетная задача опытных наставников Севастополя»

Уважаемые коллеги, строители Севастополя! Прошедший год стал для нашей страны, как и для строительной отрасли, временем активного труда, воплощения амбициозных проектов и, конечно же, достижения выдающихся результатов.
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