Роспотребнадзор назвал полезные свойства различных чаев для студентов

Ромашковый напиток – для расслабления и снятия внутреннего напряжения В Международный день чая Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти поделился информацией о полезных свойствах различных видов чая, особенно актуальных для учащихся и абитуриентов в период экзаменов, сообщает Piter.