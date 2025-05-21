Роспотребнадзор назвал полезные свойства различных чаев для студентов

Ромашковый напиток – для расслабления и снятия внутреннего напряжения В Международный день чая Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти поделился информацией о полезных свойствах различных видов чая, особенно актуальных для учащихся и абитуриентов в период экзаменов, сообщает Piter.
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