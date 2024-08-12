В Бурятии за повторное вождение в нетрезвом виде конфисковали автомобиль

Житель Гусиноозерска, который ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь оказался за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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