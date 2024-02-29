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В украинскую армию можно попасть не только по призыву, но и по объявлению. И желающих много

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Галина Корба Должность, Украинская служба Би-би-си Кадровый голод в украинской армии, особенно в условиях, когда традиционная мобилизация пробуксовывает, все чаще утоляют более креативными способами.

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