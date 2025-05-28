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Газета «Культура»

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Кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой открылся в Ульяновске

Кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой открылся в Ульяновске

Кинофестиваль «От всей души» ориентирован на семейную аудиторию. В Ульяновске открылся XVI Международный кинофестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души».

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