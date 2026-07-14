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Трамп высоко оценил подаренную Путиным хоккейную шайбу

Американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао заявил, что американский лидер Дональд Трамп был «чрезвычайно позабавлен» и высоко оценил хоккейную шайбу, подаренную ему президентом РФ Владимиром Путиным.

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