Трамп высоко оценил подаренную Путиным хоккейную шайбу

Американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао заявил, что американский лидер Дональд Трамп был «чрезвычайно позабавлен» и высоко оценил хоккейную шайбу, подаренную ему президентом РФ Владимиром Путиным.
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