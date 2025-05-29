Геронтопсихиатрический центр в Сызрани получил реабилитационное оборудование на общую сумму более 1 млн рублей

«Сызранский геронтопсихиатрический центр» получил новое реабилитационное оборудование на общую сумму более 1 млн рублей в рамках проекта «Города Героев», организованного ДоброFON и благотворительным фондом «Память поколений».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии