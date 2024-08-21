Экс-замглавы омского управления мелиорации Огаря судят за взятку: ему купили деловой костюм и ботинки.
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Экс-замглавы омского управления мелиорации Огаря судят за взятку: ему купили деловой костюм и ботинки.