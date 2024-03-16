ИГОРЬ ЛИСИН То, что США – это знатные кидалы, известно с незапамятных времён. Как писал не так давно Алексей Арестович*, назовите хотя бы одну страну с 1953 года, которую бы американцы не кинули на произвол судьбы.
Очередной кидок США. Сдали курдов Эрдогану за банку варенья
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Вполне логичные рассуждения о "торговле интересами" Турции с США. Спорное утверждение что "Остаётся только идти на поклон к Башару Асаду", другое дело сам Асад может предложить курдам автономию, о чём давно его пытаются убедить, но он боится - тогда это шаг (по его мнению) к Республике Курдистан.
Ответить
5 час.
BV
Boris Voronin
900 америкосов и 2500 курдов?!... Если количество соответствует, то почему до сих пор не зачистили??? Для Вагнера на разминку!!!
Ответить
3 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Нам бы еще одного решительного и циничного вождя, но обращенного не на собственное население, а наружу, чтоб боялись чужие, не свои..
Ответить
3 час.
Свежие комментарии