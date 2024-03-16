Очередной кидок США. Сдали курдов Эрдогану за банку варенья

Игорь Кузнецов Вполне логичные рассуждения о "торговле интересами" Турции с США. Спорное утверждение что "Остаётся только идти на поклон к Башару Асаду", другое дело сам Асад может предложить курдам автономию, о чём давно его пытаются убедить, но он боится - тогда это шаг (по его мнению) к Республике Курдистан.

BV Boris Voronin 900 америкосов и 2500 курдов?!... Если количество соответствует, то почему до сих пор не зачистили??? Для Вагнера на разминку!!!